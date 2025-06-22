Bakan Yerlikaya duyurdu: Binlerce sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak–19 Haziran 2025 tarihleri arasında helikopter ve dronlarla yapılan trafik denetimlerinde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Sadece 12–19 Haziran arasında ise toplam 3 milyon 583 bin 555 araç denetlenirken, hız ihlali, muayenesiz araç kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi çeşitli sebeplerle 468 bin 539 sürücüye ceza uygulandı. Yerlikaya, trafik güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 1 Ocak-19 Haziran tarihlerinde helikopter ve dron ile yapılan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.

85 BİN 842 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla yoğunluğun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtlarının denetimlerde etkin şekilde kullanıldığına işaret eden Yerlikaya, "1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihlerinde trafik ekiplerimizce, helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerimizde 85 bin 842 araca/sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

12-19 HAZİRAN ARASINDA 3 MİLYON 583 BİN 555 ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya, 12-19 Haziran tarihlerinde 3 milyon 583 bin 555 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti: