Sivas'ta aranıyordu Konya'da feci halde bulundu: 30 yıllık sır kaybı bir kaza çözdü

Konya'daki trafik kazası 30 yıllık düğümü çözdü. Ailesinin 30 yıldır aradığı hafif zihinsel engelli adam geçirdiği kazada vefat etti. Araştırmalar sonucu ekipler ailesine ulaşırken kardeşi yıllardır aradıkları kardeşleri hakkında gaiplik başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Film gibi olayın adresi Konya'nın Karatay ilçesi oldu. 2007 doğumlu sürücü, yol kenarında yürüyen 50-60 yaşlarındaki hafif zihinsel engelli adama çarptı.

Yaralı adamının bakımıyla ilgilenen A.T. ile görüşen ekipler, şahsın neredeyse 20 yıldır kentte ikamet ettiğini, ailesine ulaşamadıklarını, memleketinin ise Sivas ya da Tokat olabileceği bilgisini verdi.

GAİPLİK BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLAR

Yapılan araştırmalarda telefonla ulaşılan kardeşi olduğu değerlendirilen 1964 doğumlu A.G., kardeşi E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden A.E., kazada yaralanan şahsın 55 yaşındaki Sivas nüfusuna kayıtlı E.G. olduğunu doğruladı. A.G., kardeşini teslim almak üzere İstanbul'dan Konya'ya geldi. Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş İstanbul'a dönüş yaptı.