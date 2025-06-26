İstismara uğradı, nişanlısı tarafından katledildi! Bebeğiyle öldürülen Oya Budak'ın dedesi anlattı

Sarıyer'de uğradığı istismar sonucu hamile kalan Oya Budak, nişanlısı tarafından öldürdü. Genç kadının dedesi yaşananları "Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi. Kızımı kandırdı götürdü ormana vurdu" sözleriyle anlattı.

Korkunç olay İstanbul Sarıyer'de dün gece saatlerinde yaşandı. Beş buçuk aylık hamile 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından ormanlık alana götürülüp silahla katledildi. Katil zanlısı Samet, Kağıthane'de yakalandı.

Oya'nın 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı öğrenilirken Budak'ı istismar eden kişinin tutuklandığı öğrenildi.

TECAVÜZDEN AİLESİNİN HABERİ YOKMUŞ

Adli Tıp Kurumu'nda Oya Budak'ın otopsi işlemleri devam ediyor. Budak'ın ailesi cenazeyi almak için sabah erkenden Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oya Budak'ın tecavüze uğrayıp hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığı öğrenildi.

AİLESİNE RAĞMEN OYA'DAN VAZGEÇMEMİŞ

Nişanlısının ailesi hamilelikten haberi olunca Oya Budak'ı istemediği ancak nişanlısının ailesine rağmen vazgeçmek istemediği ortaya çıktı.

Öte yandan Oya Budak'ı nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı. Yazışmalarda Samet T, Budak'ı dışarı da beklediğini yazıyor.

DEDESİ YAŞANANLARI ANLATTI

Hamile olduğunu bilmediklerini söyleyen dede Orhan Budak, "Telefon ederek kızı evden alıyor. Seni gezmeye getirdim diyor. Maslak'ta ormanlık alana gidiyorlar kızdan bir şey istemiş. Kızda olmaz deyince vuruyor. Kız daha önce tecavüze uğradı ama bize söylemedi.

Karın ağrısı olduğunu söylüyordu bende ilaç veriyordum. Rahatladım dede diyordu. Hamile olduğunu bilmiyoruz. Annesine, babasına, halalarına söylemiyor. Kız ağrım var dediğinde nişanlısı hastaneye götürüyor ve hamile olduğunu öğreniyor. Oda annesine ve babasına söylüyor. Onlar da boşan diyor.

Öldürülmeden önce nişanlısı ile yaptığı son konuşması ortaya çıktı.

Hamile olduğunu bilseydik söz yaptırmazdık. Annesi geldi, kendi geldi. Annesi benim çocuğuma bu kız yakışmaz dedi. Kız da çocuğu seviyor çocuk da kızı seviyor dedim. Çocuk ben ayrılmam diyor. O zaman "Anneni babanı razı et çocuğu da kabulleniyorsan ev tut çocuğu da kabulleniyorsan çocuğa da bir kimlik çıkarırsın oturursun" dedim.

Annesi olmaz dedi. Gelinime abuk sabuk konuşmaya başladı. Ay gibisin parlıyorsun diye. Ben kalkıp sen kimin hanımına konuşuyorsun o benim gelinim senin hakkın var mı öyle konuşmaya diye. Özür dilerim dedi bende gidin dedim. Kalkıp gittiler tekrar geldi. Elimizi öpmeye kalktı ben de git dedim. Kızımı kandırdı götürdü ormana vurdu" dedi.