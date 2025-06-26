İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından tabancayla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de saat 00.00 sularında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.