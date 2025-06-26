Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu

İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu
İstanbul, Sarıyer, Nişanlı, Tartışma, Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını kafasından tabancayla vuran şahıs, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de saat 00.00 sularında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu - 1. Resim

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhlas Kolejinden matematikte büyük başarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdi - 3. SayfaŞanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdiFatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı, yol kapandı - 3. SayfaFatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldıPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı - 3. SayfaPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdıMunzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haber - 3. SayfaMunzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haberAnız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor - 3. SayfaAnız ve orman yangını geceyi aydınlattıAnız yangını yakıt tankerine sıçradı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3. SayfaKorku dolu anlar: Anız yangını yakıt tankerine sıçradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...