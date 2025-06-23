Sarıyer'de kabusu yaşıyorlar... Vatandaşlar isyan etti: Boğazın incisine yakışmıyor!

İstanbul’un gözde sahil ilçesi Sarıyer'de denizden yayılan ağır koku yaz aylarında yeniden gündemde. Sahil hattında yürüyüş yapan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediliyor.

Sarıyer Merkez Mahallesi’nde deniz kıyısında yaşayanlar ve sahil şeridinde vakit geçiren İstanbullular, son günlerde yeniden artan ağır koku nedeniyle büyük rahatsızlık yaşıyor.

Özellikle sıcak havaların etkisiyle daha yoğun hissedilen koku, hem bölge halkını hem de ilçeye gelen ziyaretçileri zor durumda bırakıyor.

"BOĞAZIN İNCİSİNE BU MANZARA YAKIŞMIYOR"

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Emirhan Civelek, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Boğazın incisi dediğimiz Sarıyer’imize yakışmayan bir durum. Bunun için birkaç çalışma yapıldı ama yeterli olmadı. Sarıyer'e gelen insanların görsel güzelliği yaşarken bu kokuyla karşılaşmaması gerek. Denize lağım akışı hala devam ediyor, çözüm istiyoruz."

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KOKU YILLARDIR VAR, ÇÖZÜM YOK

Bir diğer Sarıyer sakini Ufuk Doğan Can ise kokunun artık günlük hayatı etkilediğini söyleyerek, "Bıktık artık bu kokudan. Çalışma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama bu uzun zamandır burada var" dedi.

Hızır Satır adlı bir başka vatandaş da, “Sarıyer İstanbul’un en güzel yerlerinden biri ama bu koku gerçekten hiç yakışmıyor. Kaldırımlar yapıldı ama denizle ilgili bir çalışma var mı, açıkçası bilmiyoruz. Bir an önce temizlenmesi lazım” sözleriyle çözüm çağrısında bulundu.

İlçeye gezmek için gelen bir ziyaretçi ise, “Kokudan duramıyoruz. Manzara çok güzel ama oturmak imkansız hale geldi. Yaz başında da başlamıştı, şimdi yeniden ortaya çıktı. İnsanlar hala oturuyor ama rahatsız edici bir durum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR NE İSTİYOR?

Kalıcı temizlik çalışmaları.

Lağım ve kanalizasyon denetimi.

Kokuya neden olan altyapı sorunlarının giderilmesi.

Yetkililerden daha sıkı denetim ve açıklama.

Sarıyer gibi İstanbul’un en gözde sahil ilçelerinden birinde yaşanan bu çevre sorununun, hem halk sağlığı hem de turizm açısından önemli bir risk oluşturduğu vurgulanırken, vatandaşlar bir an önce harekete geçilmesini bekliyor.