KAAN'a yerli motor için geri sayım! 15 milyar dolarlık anlaşma sonrası takvim netleşti

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ilk ihracatını Endonezya’ya yapıyor. 15 milyar dolarlık bu tarihi anlaşmanın ardından, KAAN’ın yerli motoru için de geri sayım başladı. TEI Genel Müdürü Akşit, motorun Endonezya teslimatından önce hazır olacağını duyurdu.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk beşinci nesil savaş uçağı KAAN, uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Son olarak Endonezya ile imzalanan 15 milyar dolarlık anlaşma, hem Türk savunma sanayiinde bir dönüm noktası hem de KAAN için bir seri üretim hamlesinin kapısını araladı. Anlaşma kapsamında 48 adet KAAN savaş uçağı, 2030’lu yılların başından itibaren teslim edilecek.

YER GÖK KAAN: YERLİ MOTOR GELİYOR

KAAN’ın en önemli gündem maddelerinden biri olan yerli motor projesi de hız kazandı. Paris Air Show’da konuşan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, “KAAN’ın yerli motoru, Endonezya satışından önce üretilecek” diyerek sürecin resmen başladığını açıkladı. Akşit’in verdiği bilgilere göre, TF-35000 kod adıyla geliştirilen motorun entegrasyon süreci, uçağın yurt dışı rekabet gücünü artıracak.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ?

Önceki adı TF-X olan KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi, yapay zekâ destekli aviyonikleri ve ağ merkezli harp yetenekleriyle beşinci nesil savaş uçakları sınıfında yer alıyor. 2024 yılı içinde iki başarılı test uçuşu gerçekleştiren KAAN’ın, 2028’de Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

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