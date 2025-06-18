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KAAN'a talip çok! Birkaç ülkeyle daha temas hâlindeyiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KAAN&#039;a talip çok! Birkaç ülkeyle daha temas hâlindeyiz
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Le Bourget’de başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı, 22 Haziran’a kadar sürecek.

Fuara birçok ürünle katıldıklarını ifade eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Kendimizi havacılığın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Türkiye’de helikopter, insansız hava aracı, uçak 5. nesil, HÜRJET, HÜRKUŞ gibi eğitim uçakları, uydu ve de Airbus, Boeing gibi firmalara ürünler yapan birimlerimiz var. Dolayısıyla bizde her şey var” ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, burada heyetlere genellikle ürün gamlarını tanıttıklarını ve onlara ihtiyaçlarını sorduklarını söyleyerek “Bazıları helikopterlere daha çok ilgi duyuyor, bazıları insansız araçlara, bazıları HÜRKUŞ’a, HÜRJET’e” dedi. KAAN’ın daha büyük bir platform olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN’la ilgili hâlihazırda birkaç ülkeyle de temasların sürdüğünü belirtti. Demiroğlu “İlerleyen vakitlerde de onları açıklama safhasına geliriz” diye konuştu. KAAN’ın Endonezya’ya ihracı için de nihai sözleşmenin birkaç ay içinde imzalanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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