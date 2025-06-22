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İstanbullular dikkat! Bu duraklar işletmeye kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbullular dikkat! Bu duraklar işletmeye kapatıldı
İstanbul, Taksim, Şişhane, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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