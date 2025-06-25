Kayseri, Sivas, Tokat, Elazığ, Çorum, Gümüşhane... Kene kabusu can almaya devam ediyor

Sivas, Tokat, Kayseri, Çorum ve Elazığ'da gerçekleşen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı ölümlere bir kent daha eklendi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk (39), kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerde kene popülasyonu artış gösterirken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları yeniden gündeme geldi. Kayseri, Sivas, Çorum, Elazığ ve Tokat'ta kene kaynaklı gerçekleşen ölümler endişeye neden oldu. Son acı haber Gümüşhane'den geldi.

BİR HAFTA ÖNCE KENE ISIRDI

Gümüşhane'de çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü bir hafta önce Şiran ilçesi kırsalında kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TRABZON'A SEVK EDİLDİ

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Alaattin Uzuntürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzuntürk’ün cenazesi, bugün Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.