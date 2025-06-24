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Kene tehlikesine büyüyor... Pikniğe giderken bunlara dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kene tehlikesine büyüyor... Pikniğe giderken bunlara dikkat!
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "Orman veya yeşil alanlara çıkarken uzun kollu ve uzun paçalı giysiler giyilmesi, çorapların pantolon üzerine çekilmesi ısırıklara maruz kalabilecek deri alanını sınırlandırmak açısından önemli tedbirlerdir" ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son zamanlarda görülme sıklığı artan kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın “Orman veya yeşil alanlara çıkarken uzun kollu ve uzun paçalı giysiler giyilmesi, çorapların pantolon üzerine çekilmesi ısırıklara maruz kalabilecek deri alanını sınırlandırmak açısından önemli tedbirlerdir. Açık renkli giysilerin tercih edilmesi, yapışan kene veya böceklerin fark edilmesini kolaylaştırabilir” dedi.

ÇAMAŞIR SUYUNDA ÖLDÜRÜN

Kenenin vücuda yapışması durumunda hemen çıkarılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Fışgın “Vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalık riski o kadar artmaktadır. Kene bir cımbız veya pens yardımıyla deriye yapıştığı yerden tutulup, sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra kenenin tutunduğu yere tentürdiyot gibi antiseptik maddeler sürülebilir. Vücuttan uzaklaştırılan keneler çamaşır suyu içine atılarak öldürülmelidir. Kene çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, kenenin mutlaka tamamının çıkarılmasıdır” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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