6 aylık hamile eski nişanlısını katletmişti: 'Neden yaptınız?' sorusuna dehşete düşüren cevap!

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Haziran 2025 15:29 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 15:49 - Güncelleme:

Sarıyer'de altı aylık hamile Oya Budak, eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Olayla ilgili şüpheli Samet T. ile silahı saklayan amcası gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlının 'Neden yaptınız?' sorusuna verdiği cevap tüyleri diken diken etti.

Sarıyer'de yaşanan dehşette Oya Budak, eski nişanlısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Samet T., silahla altı aylık genç kadını öldürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını aldı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalanan şüpheli Samet T. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. AMCASI DA GÖZALTINA ALINDI Oya Budak ise hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Budak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Saldırganın olayda kullanılan silahı sakladığı iddia edilen amca A.T. de polis ekiplerince yakalandı. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Samet T'nin emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. TÜYLER ÜRPERTEN CEVAP Şüpheli Samet T, sevk sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "İyi yaptım." şeklinde cevap verdi. CİNSEL İSTİSMARA DA UĞRAMIŞ Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, torununun çalıştığı iş yerinde bir kişinin cinsel istismarına uğradığını, nişanlandıktan sonra hamile olduğunu öğrendiklerini söyledi. Budak, dün evde otururken torununun cep telefonuyla arandıktan sonra eski nişanlısıyla buluşmaya gittiğini, daha sonra olayın yaşandığını anlattı. Budak'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar