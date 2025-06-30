İzmir'de kabusta ikinci gün! Güneş doğdu, alevlerle mücadele bitmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2025 07:43 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 08:41 - Güncelleme:

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İzmir'de dün Gaziemir, Menderes ve Seferihisar'ı etkileyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla çok sayıda uçak ve helikopter müdahaleye yeniden başladı. Bazı mahalleler tahliye edilirken pek çok ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınları yükselen sıcaklık ve rüzgarlı havanın etkisiyle büyüyor. Dün İzmir'de Gaziemir, Menderes, Seferihisar'ı etkileyen yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Havadan yangın söndürme çalışmaları rüzgar nedeniyle zorlaştı. Adnan Menderes Havalimanı uçuşları birkaç saat durduruldu. Bazı evler ve ahırlar küle döndü. HAVA MÜDAHALESİ YENİDEN BAŞLADI Gece boyunca, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Dün İzmir, Menderes Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar