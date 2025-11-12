Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini

Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Perşembe günü İstanbul dahil 36 ilde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise batı bölgelerde yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sağanak yağışlar ülke genelinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre batı bölgelerde etkili olan sağanak yağışların önümüzdeki günlerde İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de görülmesi bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 1. Resim

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar yerel olarak aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 16-18 derece civarında, mevsim normalleri düzeyinde olması beklenirken gece saatlerinde ise 13-14 derecelerin görüleceği belirtildi.

 

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da sağanak yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yeni haftada Pazartesi günüyle birlikte hava sıcaklıklarında 2-3 derecelik yükseliş bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 2. Resim

13 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Perşembe günü Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Uşak, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Isparta, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Sinop, Ankara, Konya, Nevşehir, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde aralıklı olarak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 3. Resim

14 KASIM CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü sağanak yağışlar İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da düşmeye devam etmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 4. Resim

15 KASIM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Sağanak yağışlar İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ederken Nevşehir, Niğde, Yozgat, Ardahan ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 5. Resim

16 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 Kasım Pazar günü batı bölgelerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Doğu bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bitlis, Van, Muş, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 6. Resim

17 KASIM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde sağanak yağışlar etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıklarının da 2-3 derece artması bekleniyor.

İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - 7. Resim

