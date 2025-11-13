Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan şovmen Mehmet Ali Erbil, 'maddi olarak çöktü' iddialarına cevap verdi. Erbil "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" derken, oturduğu evin değeri dudak uçuklattı.

Ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen şovmen Mehmet Ali Erbil, son aylarda işlerinden çok özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde "Mehmet Ali Erbil maddi olarak çöktü" söylentileri hızla yayılınca, ünlü şovmen katıldığı programda iddialara net bir şekilde cevap verdi.

"OTURDUĞUM EV BİLE 10 MİLYON DOLAR"

Servetinin sandığından çok daha sağlam olduğunu belirten Erbil, katıldığı YouTube programında şöyle konuştu:

"Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eşlerime verdiğim evler de 10 milyon dolar. Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim; çocuklarımın, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım."

"HİÇ ÇALIŞMASAM DA..."

"Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var" diyen Erbili, "17 yaşındaki çocuğum yurt dışında okuyacak. Onun bile yatırımını önceden yaptım" dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası