MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın cezaevine girmesiyle ilgili açıklama yaptı. Karaarslan, Arslan'ın, 2021'de karıştığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını ve cezasını infaz etmek üzere kendi isteğiyle cezaevine teslim olduğunu belirtti. Başkan Arslan'ın 9 Şubat 2026'da tahliye olacağını ifade eden Karaarslan, "Görevinde aksama yaşanmayacak, hakkında başka bir soruşturma yoktur." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP’li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan’ın cezaevine girmesiyle ilgili kamuoyunda yer alan haberlere açıklık getirdi. Karaarslan, Arslan’ın trafik kazasında taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan aldığı hapis cezasının infaz edilmeye başlandığını söyledi.

"KAZAYA 2021 YILINDA KARIŞTI, CEZA 2023’TE KESİNLEŞTİ"

Karaarslan, İsmail Arslan’ın 14 Aralık 2021’de Konya-Akören kara yolunda meydana gelen bir trafik kazasına karıştığını hatırlatarak, "Yaşanan elim olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştır. Belediye Başkanımız da kazada yaralanmış ve tedavi görmüştür." dedi. Karaarslan, Arslan’ın 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını, kararın 16 Ekim 2023’te kesinleştiğini aktardı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan

"KENDİLİĞİNDEN CEZAEVİNE TESLİM OLDU"

MHP İl Başkanı, Arslan’ın herhangi bir yakalama işlemine tabi tutulmadan, 11 Kasım 2025’te kendi isteğiyle Seydişehir Açık Cezaevi’ne teslim olduğunu ifade etti. Karaarslan, "Belediye Başkanımız 9 Şubat 2026 tarihinde şartlı tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaevinden çıkacaktır." bilgisini verdi.

"GÖREVİNDE AKSAMA YAŞANMAYACAK"

Karaarslan, cezanın belediye hizmetlerini etkilemeyeceğini belirterek, "Kamu hizmetlerinin devamında herhangi bir aksaklık yaşanması mümkün değildir." dedi. Belediye Kanunu ve Seçim Kanunu hükümlerine göre, Arslan’ın durumunun görevini sürdürmesine engel teşkil etmediğini vurguladı.

Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan

TAZMİNAT DAVALARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Kazayla ilgili açılan tazminat davalarına da değinen Karaarslan, "Vefat eden vatandaşımızın ailesi tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davaları halen derdesttir. Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Davaların biri Yargıtay’da, diğeri istinaf mahkemesinde görülüyor.

"GERÇEK DIŞI HABERLER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Karaarslan, bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Belediye Başkanımız hakkında görevi kötüye kullanma suçu kapsamında herhangi bir soruşturma yoktur. Arslan tutuklu değil, açık cezaevinde hükümlüdür ve kısa sürede tahliye olacaktır. Gerçek dışı beyanlarda bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır." açıklamasında bulundu.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası