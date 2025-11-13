Antalya'da eşini ve iki kızını beylik tabancasıyla öldüren polis memuru M.G. gözaltına alındı. İfade vermek istemeyen ve susma hakkını kullanan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'silahla yaralama' ihbarı üzerine belirlenen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı.

Polis memuru M.G. ve eşi Fatma G.

EŞİ VE İKİ KIZI ÖLÜ BULUNDU

Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER MORGDAN TESLİM ALINDI

Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ve kızlarının cenazelerini teslim alarak, defnedilmek üzere memleketleri Çankırı'ya götürdü. Morg önünde bekleyen aile bireylerinin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Öte yandan M.G.'nin ve eşinin son dönemlerde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gözaltına alınan polis memurunun ise emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eş ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G.'nin yılık izinde olduğu öğrenildi.

SİNEM ERYİLMAZ

