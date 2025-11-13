Eşini ve iki kızını öldüren polis tutuklandı! Emniyette dikkat çeken hareket
Antalya'da eşini ve iki kızını beylik tabancasıyla öldüren polis memuru M.G. gözaltına alındı. İfade vermek istemeyen ve susma hakkını kullanan M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Antalya'da polis memuru M.G., eşi Fatma Gıyar ile kızları Meral Ebrar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) evlerinde öldürdü.
- Olay yerine gelen ekipler, M.G.'yi elinde beylik tabancasıyla buldu ve anne ile çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.
- Gözaltına alınan M.G., emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddetti.
- M.G., "eş ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olayın son dönemde yaşanan ailevi sorunlar nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'silahla yaralama' ihbarı üzerine belirlenen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı.
EŞİ VE İKİ KIZI ÖLÜ BULUNDU
Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZELER MORGDAN TESLİM ALINDI
Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ve kızlarının cenazelerini teslim alarak, defnedilmek üzere memleketleri Çankırı'ya götürdü. Morg önünde bekleyen aile bireylerinin oldukça üzgün olduğu görüldü.
Öte yandan M.G.'nin ve eşinin son dönemlerde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Gözaltına alınan polis memurunun ise emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eş ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G.'nin yılık izinde olduğu öğrenildi.