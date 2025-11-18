TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Pınar Ergüner ile Yaprak Hırka Yıldız'ın sunduğu 'Haberin İçinden' programında ilginç bir haber yer aldı. Mersin'de engelli bir kadının vasisi tarafından odunluğa kapatıldığı ihbarı üzerine İHA muhabiri o noktaya gitti. Barakanın kilidini açan muhabir korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde ihbarın yapıldığı adrese giden İHA muhabiri Kıymet Gökçe, 3 katlı bir binanın bahçesinde yer alan odunlukta bir insan olduğunu fark e8tti. Gelen ihbarda vasilerinin binada kalacak yer olmasına rağmen bahçeye baraka gibi bir yer yapıp kadına orada baktıkları yer aldı.

Engelli olan yaşlı kadının vasisi ise yakın akrabaları çıktı. Olay Evlerine almadıkları müşkül kadına evlerinin bahçesindeki barakada baktıkları gözler önüne serildi. Sosyal hizmetler il müdürlüğü yetkililere durum bildirildi. Ekiplerin de kısa sürede gelip araştırma yapacağı ve ihbarın doğruluğunu soruşturacağı öğrenildi.

İHA Muhabiri Kıymet Gökçe binanın bahçesine inip barakaya yaklaşınca acı manzara ile karşılaştı. Dışarıdan kilitli olan barakanın kilidini açan Gökçe, engelli kadını bir yatağın içinde hareketsiz halde buldu. Yaşadığı odanın insanlık dışı olduğu ve kadının hiç bir şekilde komutlara tepki vermemesi dikkat çekti.

Yanında boş bir tabak bulunan kadının zayıflamış olduğu ve pencerelerde ise teller olduğu görüldü. Karşısında muhabiri gören engelli kadının ürkek vaziyeti yürekleri parçaladı.

ABLASI KONUŞTU: ANLAŞAMADIĞI İÇİN ORADA

Kıymet Gökçe daha sonra ev sahibinin kapısını çaldı. Engelli kadının ablası İpek çıktı ve konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abla kardeşi ile anlaşamadıkları için orada yaşadığı dile getirdi ve ekledi; " Burda yaşamıyor, oraya yemeğini hazırlayıp götürüyorum. Yemeğini kendi ellerimle yediriyorum. Banyosunu ise evime getirip burada yaptırıyorum. Kendisi yüzde 90 zihinsel engelli."

"ÇOCUĞUMU RAHATSIZ EDİYOR"

Muhabirin barakadaki tellerle ilgili sorusunu da cevaplayan abla; " Kaçıyor, aklı ermediği için gidiyor. Onun için kilitliyoruz. Eve almıyoruz çünkü okula giden çocuğumu rahatsız ediyor. Çocuğum olmadığı zaman eve getiriyorum. Üst kattaki kiracım çıkınca kardeşimi oraya yerleştireceğim.

"ANNEMİN EMANETİ KİMSEYE VERMEM"

Zaten kendisi de 1 aydır orada kalıyor. Dün de sosyal hizmetler geldi, ben ona çok iyi bakıyorum. Annem bana emanet etti, ona çok iyi bakıyorum, kimseye vermem. Kendimden fedakarlık yapıyorum. Hayatımı ona göre ayarlıyorum" dedi.

