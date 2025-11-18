Vakıf Faktoring’in halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılara düşen lot miktarı ve Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarih merak konusu oldu. Talep toplama sürecine yoğun katılım sağlanırken bireysel yatırımcılara düşen ortalama lot sayısı da netleşti. VAKFA hisselerinin borsadaki ilk işlem günü için resmi açıklamalar takip ediliyor.

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 14,20 TL sabit fiyatla talep toplayan Vakıf Faktoring A.Ş., halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda toplam 225 milyon lotluk dağıtım gerçekleştirildi.

VAKFA KAÇ LOT VERDİ?

Vakıf Faktoring halka arzında toplam 225 milyon TL nominal değerli B grubu pay satışı gerçekleştirildi. Bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulandığı için yoğun katılım, yatırımcı başına düşen lot miktarını doğrudan etkiledi. KAP açıklamasına göre halka arza 684 bin 223 bireysel, 106 kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 684 bin 329 kişi katıldı.

Bu yoğun katılım sonucunda bireysel yatırımcılara ortalama 198 lot dağıtıldı. Bu rakam yaklaşık 2811 TL'lik bir yatırım karşılığına denk geliyor. Yatırımcıların büyük bölümü, eşit dağıtım modeli nedeniyle benzer bir lot sayısı aldı.

VAKFA kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte Vakıf Faktoring halka arz sonuçları

VAKFA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktoring halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından gözler hisse senedinin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarihe çevrildi. Şirketin VAKFA koduyla BIST Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Ancak ilk işlem tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Borsa İstanbul tarafından tarih netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Genel uygulamalara bakıldığında, talep toplama süreci sonrası şirketlerin birkaç iş günü içinde işlem görmeye başladığı biliniyor. VAKFA için de benzer bir takvim bekleniyor.

VAKFA kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte Vakıf Faktoring halka arz sonuçları

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Toplamda 684 bin 329 yatırımcı halka arza katıldı. Bunun 684 bin 223’ü bireysel, 106’sı kurumsal yatırımcı olarak kayda geçti.

VAKFA HALKA ARZ FİYATI NE KADARDI?

Vakıf Faktoring hisseleri halka arzda 14,20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. Tüm talep toplama süreci bu fiyat üzerinden gerçekleşti.

IREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası