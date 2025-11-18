TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisinin hayranları, nefes kesen son bölümün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Diziyi yakından takip edenler, "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kaç gün kaldı? " sorusuyla TRT 1'in yayın akışını araştırmaya başladı. İşte sevilen dizinin yeni bölüm tarihi...

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm yayın tarihi merakla bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Bugün (18 Kası 2025) itibarıyla Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün başlamasına 3 gün kalmıştır.

TAŞACAK BU DENİZ 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 7. Bölüm 2. fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ.

Sevcan çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyıp Eleni’ye meydan okur. Eleni hem annesinin izini sürer hem de Oruç’un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme, Şerif’in engellemelerine rağmen Eleni’nin kızı olduğundan neredeyse emin olup DNA testi yaptırmaya karar verir.

Adil, Oruç’a gün doğana kadar Eleni’nin annesini bulmaları için süre tanır; aksi hâlde Furtuna’yı yok edeceğini söyler. Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni’nin annesini Koçari’ye götürür.

