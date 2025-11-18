Arizona’da ilginç bir çekim gerçekleştiren astrofotografçı Andrew McCarthy, paraşütle güneşin önünde süzülen paraşütçüyü yakalayarak tarihe geçecek bir işe imza attı. Altı başarısız denemenin ardından yakalanan kare, sosyal medyada ‘akıl almaz’ olarak nitelendirildi.

Astrofotografçı Andrew McCarthy, ABD’nin Arizona eyaletinde arkadaşlarıyla yaptığı koordineli çalışma sonucu, Güneş’in önünde paraşütle süzülen bir paraşütçünün siluetini yakalayarak inanılmaz bir çalışmaya imza attı.

X’te yaptığı paylaşımda fotoğrafın hem yakın hem de uzak görüntüsünü paylaşan McCarthy, bunun türünün ilk örneği olabileceğini söyledi.

ALTI BAŞARISIZ DENEMENİN ARDINDAN ÇEKİLDİ

Fotoğrafın konum, atlayış açısı, uçağın çıkış yüksekliği, yer ve teleskop mesafesi gibi pek çok değişkenin kusursuz şekilde hesaplanmasını gerektirdiği belirtildi. Astrofotografçı nihai karenin, altı başarısız denemenin ardından yakalandığını söyledi. Tüm hesaplamaların ekibi sayesinde kusursuz bir şekilde yapıldığını vurgulayan McCarthy, ‘bu tam bir ekip işi’ dedi.

Geçmişte Güneş ve Ay’ın detaylı fotoğraf karelerini yakalayan McCarthy, son çektiği görüntüyle de çok konuşulacak bir işe imza atmayı başardı.

McCarthy, fotoğrafın zorluğunu “Saniyeler içinde, tam olarak hizalanmış bir şekilde fotoğraf çekmek gerekiyordu” diyerek özetledi. Elde edilen bu kare, hem bilimsel hem de görsel olarak astronomi meraklıları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Öte yandan McCarthy’nin paylaşımına yorum yağdı. Bir kullanıcı, söz konusu fotoğrafta “Yamaç paraşütü nasıl görünmüyor?” şeklinde bir soru sordu. McCarthy, bu soruya “Mozaik olarak çekildi, paraşütçünün etrafındaki güneşin geri kalanını çektiğimde paraşütçü çoktan kadrajın dışına çıkmıştı.” cevabını verdi.

Birçok kullanıcı fotoğrafı ‘inanılmaz’ olarak nitelerken biri, “Bu, tüm zamanların en iyi fotoğrafı için aday gösterilebilecek bir fotoğraf. Çok güzel bir çalışma.” yorumunda bulundu.

