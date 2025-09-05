Ayı saldırdı, o kaçtı! Ağaca tırmansa da 2 ayağını kırdı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan adam, ağaca tırmanıp yardım isteyerek kurtuldu. O anları anlatan şahıs, "Ayı saldırdı omuzuma doğru. Ayaklarımı kaldırdı, düştüm. Ayı da benimle birlikte yere düştü. Ben de o esnada bölgedeki bir ağaca tırmandım" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Cevat Sunman dayısının oğlunun yanına gitmek için evden çıktı. Dere yatağından geçtiği sırada ayının saldırısına uğrayan Sunman, yere düşerek yaralandı.

AKRABALARINI ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Telefonla akrabasına ulaşarak yardım isteyen Sunman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Cevat Sunman, saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

"AĞACA TIRMANIP TELEFONA SARILDIM"

Yere düştüğü esnada ayının da kendisi ile yere düştüğünü söyleyen Sunman, "Evde canım sıkıldı dayımın oğlunun yanına gidiyordum, o esnada ayı saldırdı omuzuma doğru. Ayaklarımı kaldırdı, düştüm. Ayı da benimle birlikte yere düştü. Ben de o esnada bölgedeki bir ağaca tırmandım. Tepeye çıktım, dayımın oğluna telefon açtım durumu anlattım. Evine kadar gittim o sırada da ambulans eve geldi. Daha sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Ayı benim peşime düşmedi aşağı tarafa doğru gitti" ifadelerini kullandı.

