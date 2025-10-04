Dünya gözünü Sumud'dan ayırmadı! Milyonlar İsrail'in ablukasına tanık oldu

Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından engellendi. Filoya yönelik baskı anları canlı olarak yayınlanırken, milyonlarca izleyici ekran başında gelişmeleri takip etti.

Gazze’ye gıda ve ilaç taşıyan 40’tan fazla sivil gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

O anlar, filodaki kameralar aracılığıyla canlı yayımlandı. Glasgow merkezli iki yazılımcı ise gemilerin durumunu gerçek zamanlı olarak güncelledi. Sadece iki gün içinde siteye 6 milyondan fazla ziyaretçi girdi.

YENİ FİLO YOLA ÇIKTI

İsrail’in engellemesi sonucu Gazze’ye ulaşamayan filo, küresel ölçekte büyük ses getirdi.

On gün boyunca yürütülen kampanya, İsrail ablukasına karşı en görünür sivil direnişlerden biri oldu.

Aktivistlerin desteğiyle 11 gemiden oluşan yeni bir filo halihazırda Akdeniz’de yol alıyor.

İTALYA'DA GENEL GREV ÇAĞRISI

İsrail müdahalesi, Avrupa şehirlerinden Arjantin, Meksika ve Pakistan’a kadar uzanan protestolara yol açtı.

Kolombiya’dan Malezya’ya kadar birçok siyasetçi ve lider İsrail’i eleştirdi. İtalya’da sendikalar desteğe geçerek limanlarda eylemler düzenledi, 3 Ekim için genel grev çağrısı yaptı.

MANDELA'NIN TORUNU VE GRETA HAREKETİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRDI

Kampanya, güçlü bir dijital stratejiyle desteklendi. Sosyal medya paylaşımları, canlı basın toplantıları, filolardan yapılan röportajlar ve gelişmiş gemi takip sistemleri sayesinde milyonlarca kişi anlık olarak gelişmeleri izledi.

Nelson Mandela’nın torunu ve iklim aktivisti Greta Thunberg de filoda yer alarak hareketin görünürlüğünü artırdı.

SUMUD FİLOSU NASIL BUGÜNLERE GELDİ?

Yıllardır süren Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan filo, kısa sürede küresel bir dayanışma ağına dönüştü.

Başvurulara 20 bin kişi cevap verdi, İtalya’da beş günde 500 tondan fazla yardım toplandı. Her ülkenin kendi sözcüsüyle örgütlenmesi sayesinde hareket sahada da hızlı refleks gösterdi.

STÜDYODAN DİRENİŞE

Glasgow’daki yazılımcılar, Forensic Architecture araştırma grubuyla iş birliği yaparak gemileri takip eden özel sistemler kurdu.

Yedek cihazlar, Garmin ve cep telefonlarıyla desteklenen takip ağı, operasyon boyunca filoların durumunu canlı aktardı.