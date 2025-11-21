Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de yer aldığı bazı futbolcu transferleri üzerinden 2019-2021 yıllarında İtalyan kulübünün hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildi.

Roma'daki ön duruşma hakimliği, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis ile kulüpteki 'sağ kolu' olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançoda mali usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki yargılama talebini kabul etti.

DE LAURENTIIS'İN ŞAŞKINLIĞI

İtalyan basınına konuşan De Laurentiis'in avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, ön duruşma hakimliğinin yargılamaya sevk kararı vermesinin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.

İLK DURUŞMA 2 ARALIK 2026'DA

İtalyan ANSA ajansı, De Laurentiis ve Chiavelli'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Aralık 2026 tarihinde görüleceğini duyurdu.

MANOLAS VE OSIMHEN TRANSFERLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

De Laurentiis'in yargılanmasına yol açan mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin; Napoli'nin 2019 yılında Roma'dan aldığı Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille Kulübünden transfer ettiği Nijeryalı forvet Victor Osimhen (Galatasaray forması giyiyor) olduğu ifade edildi.

Osimhen sezon başında 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, şubat ayındaki yargılama talebinde, söz konusu transferlerin, kulübün mali tablolara işlenişi sırasında 'hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği' iddialarına yer vermişti.

