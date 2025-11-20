Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, oylamada Galatasaray'ın Nijeryalı Victor Osimhen'i geride bıraktı.

Paris Saint-Germain'de 2024-2025 sezonunda 55 maça çıkıp, 11 gol ve 16 asistlik skor katkısı veren Faslı oyuncu Achraf Hakimi, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) açıklamasına göre; 27 yaşındaki oyuncu, final oylamasında Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak, 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise 'Afrika'da yılın kalecisi' ödülünü kazandı.

ÖZEL SCOOTER'LE TÖRENDE

Achraf Hakimi, PSG'nin Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Luis Diaz'ın yaptığı hamle sonucunda acılar içinde yerde kalmış, sakatlanarak saha kenarına gelmişti. Yaklaşık 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hakimi, ödül törenine özel bir scooter'la katıldı.

OSIMHEN DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. 1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak derbi maç öncesinde yıldız golcüye yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Osimhen, 23 Kasım'da Gençlerbirliği ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki US Gillouise karşılaşmalarında ise kesin olarak forma giyemeyecek.

