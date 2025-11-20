Osimhen’in 3-4 haftalık sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmak istemesi Galatasaray’da heyecan yarattı. Yoğun tedavi programına başlanırken Nijeryalı yıldızın 12 günde hazır olup olamayacağı merak konusu.

Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan ve Galatasaray’ın dün gece özel uçakla İstanbul’a getirdiği Victor Osimhen’in sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi!

Tedavi süresi 3-4 hafta olmasına rağmen Nijeryalı forvet sürpriz bir çıkış yaparak “Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyorum. Galatasaray’a katkı vermek için buradayım. Sezonun, şampiyonluğun en önemli maçında sahada olmam gerekli” dedi.

SADECE 12 GÜN

1 Aralık’ta Kadıköy’de oynanacak mücadele öncesinde Osimhen’e yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Normalde 9 Aralık’ta oynanacak Monaco deplasmanı hedef karşılaşma olarak belirlenmişti. Ancak oyuncunun istekli tavrı “Acaba” dedirtti.

Osimhen, Gençlerbirliği ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi’ndeki US Gillouise maçında kesin olarak forma giyemeyecek. İlkay ve Singo da benzer sakatlığı geçirmiş ve bir ay sahadan uzak kalmıştı.

ALİ NACİ KÜÇÜK

Haberle İlgili Daha Fazlası