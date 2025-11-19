Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız golcüsü Victor Osimhen ve A Milli Takım'da sakarlık geçiren orta saha oyuncusu Kaan Ayhan'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'da sakatlık durumları merak konusu olan Victor Osimhen'in MR sonuçları açıklandı.

OSIMHEN'DE ORTA DÜZEYDE ZORLANMA KANAMA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

"Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Nijeryalı futbolcu sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçını kesin kaçırırken, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak .

GÖKHAN KARATAS

