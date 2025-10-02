Victor Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısına çıktı: Usulsüzlük yapıldığı iddiası

İtalyan ekibi Napoli'nin Başkanı Aurelio de Laurentiis, kulüpte 2019, 2020 ve 2021'de mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

DAVA KONUSU MANOLAS VE OSIMHEN

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis hakkındaki soruşturmanın, 2019 yılında Kostas Manolas'ın Roma'dan transferi ve Victor Osimhen'in 2020 yazında Lille'den transferinden kaynaklandığı belirtildi.

OSIMHEN TRANSFERİ İNCELEMEDE

Kostan Manolas'ın transferinin meşru olarak görülebileceği ancak Nijeryalı yıldızın transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

LILLE'E 'GÖNDERİLEN' 4 OYUNCU

Napoli'nin, Victor Osimhen için Fransız ekibi Lille'e 50 milyon euro ödediği kaydedilirken aynı dönemde Napoli'den Lille'e transfer olan Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori gibi isimlerin ise Fransız ekibine hiç gitmediği, Napoli'nin ise bu genç oyuncuların transferini söz konusu dönemdeki mali tabloya kazanç olarak yazdığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberde, Osimhen'in transferiyle birlikte aynı dönemde söz konusu 3 oyuncu ile birlikte kaleci Orestis Karnezis'in (2020 yılında 35 yaşında) de Napoli'den Lille'ye transfer olduğu hatırlatıldı.

CEO CHIAVELLI VE NAPOLI'YE DE DAVA

Savcılığın, Aurelio de Laurentiis'in yanı sıra Napoli'nin CEO'su Andrea Chiavelli'ye ve Napoli kulübüne de dava açılmasını istediği belirtildi.

6 KASIM'A ERTELENDİ

Savunma avukatları, Aurelio de Laurentiis'in 6 Kasım'a ertelenen duruşması öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.

NAPOLİ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Lille'den transfer edildiği dönemde La Gazzetta dello Sport'a (31 Temmuz 2020) verdiği röportajda, "Victor Osimhen'i bir süredir takip ediyorduk. Gennaro Gattuso (O dönem Napoli Teknik Direktörü) ve Cristiano Giuntoli (O dönem Napoli Sportif Direktörü) onu istiyorlardı. Beni 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonusluk bir yatırım yapmaya ikna ettiler. Maaşı da hesaba katarsak, bu transfer 100 milyon euro'yu aşıyor." demişti.