Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi akşamı oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. İlk 11'de başladığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık geçiren ve karşılaşmayı tamamlayamayan Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi - 1. Resim

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

OSIMHEN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı. Nijeryalı futbolcu, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi - 2. Resim

Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlığının ardından Liverpool maçına ilk 11'de başlayan Osimhen, 72 dakika sahada kalmış, kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı. 

