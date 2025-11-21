Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde hızla düşecek. 18 derecelik ani düşüşle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sert soğuma, yağış ve yer yer kar ihtimali gündemde. La Nina'nın etkisi ise özellikle ocak ve şubat aylarında hissedilecek.

Türkiye genelinde son haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yakında sert bir soğumaya bırakacak. Uzmanlar, tarih vererek hava sıcaklıklarında hızlı ve belirgin bir düşüş yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu. Bu düşüş kar yağışını da beraberinde getirebilir...

SOĞU HAVA GİRİŞİ BİR HAFTA ÖNCE GERÇEKLEŞECEK

Son haftalarda yüksek rakımlı bölgelerde görülen erken kar yağışları, atmosferdeki dengesiz yapıyı yeniden gündeme taşıdı. Ekol TV’ye değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım ayı sonunda beklenen soğuk hava girişinin bu yıl yaklaşık bir hafta önce gerçekleşeceğini hatırlatarak bunun jet akımlarının dalgalanmasından hızlı basınç değişimlerine kadar pek çok faktörün işareti olduğunu ifade etti.

Özdemir’e göre atmosfer bu sene daha kırılgan bir yapıda ve hava olaylarına çok daha çabuk cevap veriyor. Kuzey enlemlerden gelen soğuk hava dalgalarının artmasıyla birlikte sıcaklık değişimleri de birkaç gün içinde sert biçimde yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz atmosferik tablonun önümüzdeki kış mevsiminin de karakterini belirleyeceğini söylüyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK NE KADAR DÜŞECEK?

Hafta boyunca lodosun etkisinde kalan İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 20-23 derece civarında seyrediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kısa vadeli tahminleri, 24 Kasım’dan itibaren hava sıcaklıklarında keskin bir değişim beklediğini gösteriyor.

Dr. Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların birkaç gün içinde yaklaşık 18 derece birden düşebileceğini belirtiyor. 24 Kasım’dan sonra gündüz değerlerinin 18 derece seviyesine ineceği, 27-28 Kasım tarihlerinde ise 13 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının da 8 derece civarına düşmesiyle kentte belirgin bir üşüme hissedilecek.

Sıcaklıklarda yaşanacak olan keskin düşüş sağanağı da beraberinde getirecek.

27-28 KASIM’DA YAĞIŞ İHTİMALİ VAR

Meteoroloji uzmanlarının özellikle takip ettiği tarihler olan 27-28 Kasım, İstanbul ve Marmara Bölgesi için yağış olasılığının güçlendiği dönem olarak öne çıkıyor. Sistemin batıdan giriş yapmasıyla Marmara’nın batısında yağışın zaman zaman etkisini artırabileceği, İç Anadolu’ya doğru ilerledikçe yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ihtimalinin oluşabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE LA NİNA ETKİSİ

Pasifik Okyanusu’nda eylül ayından bu yana orta şiddette La Nina koşulları gözlemleniyor. Uluslararası iklim kurumlarına göre La Nina’nın Türkiye üzerindeki etkileri dolaylı olsa da hava düzenini etkilemeye devam edecek.

Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışı için ocak-şubat aylarını işaret etti.

KAR BEKLENTİSİ OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA

Dr. Özdemir, aralık ayında İstanbul için güçlü bir kar senaryosunun zayıf olduğunu ancak esas kar ihtimalinin ocak ve şubat aylarında daha fazla öne çıkacağını dile getiriyor.

Bununla birlikte, şehrin kıyı kesimlerinde sıcaklık yapısı nedeniyle uzun süreli kar örtüsünün yine zor oluşacağını ifade ediyor.

SİNEM ERYİLMAZ

