BKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? BKUBTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava saatler kala adaylar saat araştırması yapmaya başladı. Peki, BKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? İşte tüm detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavının 5 Ekim 2025 Pazar günü uygulanacak.
Sınava başvuru yapan adaylar, sınavın saat kaçta başlayıp kaçta sona ereceğini öğrenmek istiyor. Aynı zamanda BKUBTS sonuçları ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.
BKUBTS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR, SINAV SÜRESİ NE KADAR ?
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavının sınavı bugün saat 10.15’te başlayacaktır.
Sınav sorularını cevaplama süresi 75 dakikadır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. BKUBTS sınavı 12:30'da sona erecek.
BKUBTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BKUBTS sonuçları 24 Ekim 2025 tarihinde açıklanacaktır.
5 Ekim Pazar günüTarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavının gerçekleşmesinin ardından sonuçların açıklanmasına 19 gün kaldı.