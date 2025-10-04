Tel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılar

Tel Aviv’de yüzlerce kişi, cumartesi günü Rehineler Meydanı’nda toplanarak Gazze’deki işgalin sona ermesini ve bölgede tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

NETANYAHU'YA KARŞI SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Drone görüntülerinde, meydana ve çevresindeki sokaklara yayılan kalabalığın, esirlerin iadesi için İsrail hükümetine çağrı yapan pankartlar taşıdığı görüldü.

İsrail makamları, Gazze’de 48 vatandaşlarının rehin tutulduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu bildiriyor.

Öte yandan, Filistinli ve İsrailli insan hakları kaynaklarına göre, İsrail’de 11 binden fazla Filistinli cezaevlerinde tutuluyor ve bu kişilerin işkence, açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle ciddi ihlallere maruz kaldığı, çok sayıda ölümün yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 66 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, yoğun bombardımanın bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği, açlık ve hastalıkların yayıldığı kaydediliyor.