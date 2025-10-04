Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılar

Tel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tel Aviv’de yüzlerce kişi, Rehineler Meydanı’nda toplanarak Gazze’deki işgalin sona ermesini ve bölgede tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Drone görüntülerinde, meydana ve çevresindeki sokaklara yayılan kalabalığın, esirlerin iadesi için İsrail hükümetine çağrı yapan pankartlar taşıdığı görüldü.

Tel Aviv’de yüzlerce kişi, cumartesi günü Rehineler Meydanı’nda toplanarak Gazze’deki işgalin sona ermesini ve bölgede tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi sokağa döküldü! Netanyahu'ya karşı toplandılar - 1. Resim

NETANYAHU'YA KARŞI SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Drone görüntülerinde, meydana ve çevresindeki sokaklara yayılan kalabalığın, esirlerin iadesi için İsrail hükümetine çağrı yapan pankartlar taşıdığı görüldü.

İsrail makamları, Gazze’de 48 vatandaşlarının rehin tutulduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu bildiriyor.

Öte yandan, Filistinli ve İsrailli insan hakları kaynaklarına göre, İsrail’de 11 binden fazla Filistinli cezaevlerinde tutuluyor ve bu kişilerin işkence, açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle ciddi ihlallere maruz kaldığı, çok sayıda ölümün yaşandığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 66 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, yoğun bombardımanın bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği, açlık ve hastalıkların yayıldığı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı... - DünyaSuriye'nin Humus kentinde toplu mezar! 16 ceset kalıntısı...Elon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor: Peş peşe istifaların altında hangi sebepler var? - DünyaElon Musk, çalışanlarını rakiplere kaptırıyor!Pakistan-Hindistan arasında yeni gerilim! "İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur" - Dünya"İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur"Komşuda olağanüstü hal! Bulgaristan'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor - DünyaKomşuda sel kabusu! Bulgaristan'da can kayıpları artıyorTrump'tan Gazze barış planı açıklaması: Erdoğan çok yardım etti - Dünya"Erdoğan çok yardım etti"Almanya, Rus dronu tehditlerine çare arıyor! Münih Havalimanı'ndaki kriz sonrası acil durum - DünyaAlmanya, Rus dronu tehditlerine çare arıyor! Münih Havalimanı'ndaki kriz sonrası acil durum
Sonraki Haber Yükleniyor...