Trump'tan Gazze barış planı açıklaması: Erdoğan çok yardım etti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış için yaptığı çabalarını öven Trump, "Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama benim arkadaşım ve harikaydı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki barış planına dair açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU ÇOK İLERİYE GİTTİ"

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgede çok ileri gittiğini ve bu nedenle dünya çapında desteğini kaybettiğini belirterek, “Ben bu desteği geri getireceğim” dedi.

"BU SENİN SON ŞANSIN"

Trump, Netanyahu’ya “Bu senin zafer şansın” dediğini ve Başbakan’ın bunun sorun olmadığını ifade ettiğini söyledi. 

"ERDOĞAN ÇOK YARDIM ETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüde bulunan Trump, “Erdoğan çok yardımcı oldu. Sert bir adam ama benim arkadaşım ve harikaydı.” ifadelerini kullandı.

