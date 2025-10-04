Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komşuda olağanüstü hal! Bulgaristan'daki sel felaketinde can kayıpları artıyor

Kaynak: AFP
Dünya Haberleri

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında etkili olan yoğun yağışlar sonucu sel meydana geldi. Karadeniz kıyısını etkisi altına alan yoğun yağışlar sonucu yetkililer tarafından olağanüstü hal ilan edilirken, polis cumartesi günü yaptığı açıklamada dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısını etkisi altına alan yoğun yağışlar sonucu yetkililer tarafından olağanüstü hal ilan edilirken, polis cumartesi günü yaptığı açıklamada dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BULGARİSTAN'DA FIRTINA FELAKETİ

Yetkililer, Rusya’dan gelen eşi tarafından kayıp ihbarı yapılan 58 yaşındaki bir kadının evinde çamur altında gömülü halde bulunduğunu belirtti. Daha önce, Karadeniz’in kıyısındaki Elenite tatil beldesini vuran fırtınalarda üç kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Daniel Mitov, ölenler arasında iki kurtarma görevlisi olduğunu, bunlardan birinin sınır polisi, diğerinin ise traktör sürücüsü olduğunu açıkladı. Yetkililer, bir başka kişinin de yükselen sular tarafından bir otelde sürüklendiğini duyurdu.

MADDİ ZARAR DA BÜYÜK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Elenite’nin ana caddelerinden birinde araçların çamurlu sular tarafından sürüklendiği görüldü. Yağışlar cuma günü öğle saatlerinden kısa süre önce meydana gelirken, sel nedeniyle binalar ve yollar zarar gördü.

Bulgaristan’ın güneydoğu ve kuzeybatısındaki bazı yerleşim birimlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Çevreciler, yıllardır Karadeniz kıyısındaki aşırı yapılaşmanın doğal afetlerde zararları artırdığı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

