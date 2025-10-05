Trump’ın vatandaşlık kısıtlamasına mahkemeden ret: Doğum hakkı engellenemez

ABD’nin Boston kentindeki Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, yasa dışı ya da geçici statüde bulunan kişilerin ABD’de dünyaya gelen çocuklarının vatandaşlık hakkının anayasa güvencesi altında olduğunu belirterek, Trump yönetiminin bu hakkı sınırlayamayacağına hükmetti.

ABD Anayasası’na 1868’de giren ve ülkenin göçmenlik politikalarının temel taşlarından biri olan doğum yoluyla vatandaşlık hakkı, Trump’ın göreve başladığı 20 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle daraltılmak istenmişti.

Kararnamede, ülkede kaçak durumda bulunan bir anneden doğan çocuğun, babası vatandaş ya da yeşil kart sahibi olmadığı sürece vatandaşlık hakkı elde edemeyeceği öngörülüyordu. Trump’ın imzasının ardından 22 eyaletin başsavcısı 21 Ocak’ta dava açmış, birçok federal yargıç da kararnameyi “anayasaya aykırı” bulmuştu. Federal Temyiz Mahkemesinin kararıyla birlikte, ABD’de doğan her çocuğun vatandaşlık hakkı bir kere daha teyit edilmiş oldu.