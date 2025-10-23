Elif Uysal Hoca’ya bir ödül daha: Genç beyinleri Türkiye’de tutuyor

MAHMUT ÖZAY - Dünyanın en iyi üniversitelerine uzanan eğitim hayatı boyunca her kademeyi birincilikle bitiren Elif Hoca başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Elif Uysal, 1997’de ODTÜ’yü birincilikle bitirip, Amerika’da Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) yüksek lisansını, Stanford Üniversitesinde ise doktora yeterlilik sınavını birincilikle tamamladı. Elif Uysal, iki yıl MIT, bir yıl da Ohio State Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2006’da ülkesine hizmet etmek için Türkiye’ye döndü. ODTÜ’de Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan ve 2014’te profesör ünvanı alan Uysal, genç beyinlerle geleceğin iletişim teknolojilerine yönelik projeler üzerinde çalışıyor.

ODTÜ bünyesindeki Haberleşme Ağları Araştırma Grubu’nun kurucusu olan Prof. Dr. Uysal, uzayda artan veri trafiğini taşıyabilecek ağ altyapısı üzerine geliştirdiği proje ile, 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyinin en prestijli desteği olan ERC Advanced Grant’i Türkiye’ye kazandıran dördüncü bilim insanı ve ilk kadın bilim insanı oldu.

Bunu takiben kendisine Artificial Intelligence Industrial Alliance (Yapay Zekâ Endüstri İttifakı) ve Asia-Pacific Artificial Intelligence Association tarafından da Fellow ünvanları verildi. Çalışmaları ayrıca ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenerek uluslararası alanda güvenilir bir bilim insanı olarak tanınmasını sağladı.

Prof. Dr. Elif Uysal, son olarak Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfının iş birliğiyle verilen 6. Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi oldu.

" BU İŞE G ÖNÜL VERD İM "

Prof. Dr. Elif Uysal “Yaklaşık 30 yıldır çalışma alanım haberleşme sistemleri. Son 25 yıldır ise özellikle, nesnelerin interneti dediğimiz kavramın temelini oluşturan kuramsal altyapılar üzerinde çalışıyorum. Son yıllarda kendimi akademik konfor alanının biraz dışına taşıyan bir adım attım. Geliştirdiğimiz teknolojileri ürünlere çevirmek için girişimci oldum. Bilimsel üretim sadece makalelere ya da deneysel sonuçlara değil, ülkenin sanayisiyle, üretim gücüyle, genç mühendisleriyle kurulan gerçek iş birliklerine de dokunmalı. Benim için bilim ile sanayi arasında köprü kurmak soyut bir hedef değil. Bu köprü laboratuvardan fabrikaya, öğrenciden mühendise fikrin ürüne dönüştüğü her noktada kurulması gereken bir bağ. Ben bu köprüyü kurmaya yalnızca bir araştırmacı olarak değil, bir eğitimci olarak da gönül verdim” diye konuştu.

" Ş ÜKRETMEKTEN VAZGEÇMED İM "

Selçuk Yaşar’ın şu sözleriyle konuşmasına devam eden Prof. Dr. Uysal “‘Çalışmaktan, yaptığım işi sevmekten, dürüst, sabırlı olmaktan ve şükretmekten asla vazgeçmedim. Hayat çok zor ama insan sabırlı olduğunda mutlaka yüzüne gülüyor.’ Bu sözlerdeki bakış açısını kendime çok yakın buldum. Selçuk Yaşar’ın önemsediği değerler; verimlilik, yenilikçilik, gençlere fırsat tanımak, üretim ve topluma hizmet etmek benim de değerlerim. Belki bu ödül onun bana bir selamı oldu” dedi.