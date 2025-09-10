Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü de can verdi

Kırıkkale’nin Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelen olaya ilişkin bilgilere göre, Ercan Dilekçi (56) yönetimindeki otomobil ile Mustafa Ergül'ün (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Ergül ve Ercan Dilekçi'nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.