Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.H.U. (60) idaresindeki 15 FD 929 plakalı Tofaş marka ile M.T.K'nin (22) kullandığı 15 ADT 834 hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 araca çarptı. Kazada, araç sürücüleri K.H.U. ve M.T.K ile araçlarda yolcu olan Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavşakta 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILMADI 

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burada durumu ağır olan Hatice Uslu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; araçların çarpışması ve çevrede yaşanan panik yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, soyunma odasındaki konuşmayı anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı - 3. SayfaMuğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldıSivas'ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı - 3. SayfaSivas'ta zincirleme kaza: 10 kişi yaralandıSivasspor altyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı! - 3. SayfaAltyapı takımını taşıyan araç kaza yaptı: 3 sporcu yaralı!Trabzon'da can pazarı! Tır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaTır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı varKadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu - 3. SayfaKadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştuYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı! İş makinesi dehşet saçtı - 3. SayfaYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...