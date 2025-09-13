Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var
Bursa, Trafik Kazası, Otobüs, Tır, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri

Bursa'da bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyreden bir yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.

Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var - 1. Resim

35 YOLCUDAN 3'Ü YARALANDI

Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var - 2. Resim

