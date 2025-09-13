Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var
Bursa'da bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyreden bir yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda, karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki tırın dorsesindeki gemi çapasına çarptı.
35 YOLCUDAN 3'Ü YARALANDI
Kazada, 35 yolcusu bulunan ve sol tarafında hasar oluşan otobüsteki Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
