Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Otomobilin Kızılırmak&#039;a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı
Samsun, Bafra, Kızılırmak, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri’ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve 3 yaşındaki çocuğu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralı kurtulan doktor baba, bebeğinin battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, Bafra ilçesi Asarkale mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde asistan olarak görev yapan Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. 

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 1. Resim

NEHRE DÜŞEN ARAÇTA ANNE VE ÇOCUK ÖLDÜ, BABA KURTULDU

Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki çocukları Poyraz Kıyak otomobille birlikte suya gömüldü. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 2. Resim

BAKAN MEMİŞOĞLU DA CENAZEYE KATILDI

Hayatını kaybeden Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocuğunun cenazesi bugün Samsun Büyük Cami’ye getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 3. Resim

FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladı. Babanın "Oğlum" feryatları yürekleri dağladı. Serdar Kıyak’a cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 4. Resim

Anne ve çocuğun cenazesi Derecik Mezarlığı’na defnedildi.

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 5. Resim

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 6. Resim

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 7. Resim

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 8. Resim

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 9. Resim

Otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 10. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ersan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı?Trump NATO’ya meydan okudu: Rus petrolünü kesmeyen ülkeler bedel ödeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şantiyede korkunç kaza! Servet Arslan feci şekilde can verdi - 3. SayfaŞantiyede korkunç kaza! Servet Arslan feci şekilde can verdiEski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf… - 3. SayfaEski eşini eşarbıyla boğdu!Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktı - 3. Sayfa17 Temmuz’dan beri kayıptı: Kanaldan İdan Eren’in cansız bedeni çıktıAkaryakıt istasyonunda dehşet! Tek yumrukla beyin kanaması geçirdi - 3. SayfaTek yumrukla beyin kanaması geçirdiYüzerken başına geldi! Denizde felaketin eşiğinden döndü - 3. SayfaYüzerken başına geldi! Denizde felaketin eşiğinden döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...