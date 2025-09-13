Şantiyede korkunç kaza! Servet Arslan feci şekilde can verdi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Yüksekova’da meydana gelen iş kazası, 25 yaşındaki kepçe operatörü Servet Arslan’ın hayatına mal oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde meydana geldi. 

HER ŞEY BAKIM YAPARKEN OLDU

İddialara göre genç operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. 

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Servet Arslan'ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

