Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 2025’in tamamlanmasına 5 işlem günü kala, yıllık %15,36 getiri ile yatırımcısını üzdü. TEFAS’ta işlem gören “Hisse Senedi Şemsiye Fonu” getirileri ise son 1 yıllık dönemde daha yüksek getiriler sundu. Bu yıl BİST 30 kapsamında 5 şirket %45 ve üzeri primi yakaladı. Yurt içi hisse senetlerine yatırım yapan 15 fon ise %30 ve üzerinde prime ulaştı. İşte o hisseler ve fonlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda 2025 yılının tamamlanmasına 5 işlem günü kalırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bu yıl gösterdiği performansla alternatif yatırım araçlarının gerisinde kaldı. BİST 100 endeksi 2024 yılında %31,60 primle 9.830 puandan kapanış yapmıştı. Bu yıl ise 24 Aralık kapanışı 11.340 seviyesinden gerçekleşti. BİST 100’de 2025 primi son kapanış fiyatı itibarıyla %15,36’lık getiriye işaret etti.

Böylece endeks, yıl sonunda %31 civarında olması beklenen enflasyon ve yıl boyunca %35’e yakın gerçekleşen risksiz mevduat getirisinin de gerisinde kalarak yatırımcısını üzdü.

HİSSE BAZINDA GETİRİLER

Hisse senetleri bazında bakıldığında BİST 100 kapsamında 28 şirket, 2025’te %35 ve üzerinde getiri sunarak hem enflasyonu geçti hem de mevduat getirisini yakaladı.

BİST 30 kapsamındaki büyük şirketler liginde ise sadece Aselsan, Türk Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Emlak Konut GYO ve TÜPRAŞ %45 ve üzeri getiri ile yatırımcısını sevindirdi.

HİSSE FONLARINDA GETİRİLER

Bu arada TEFAS’ta işlem gören “Hisse Senedi Şemsiye Fonu” getirileri ise son 1 yıllık dönemde ortalama %23,75 prim ile, BİST 100’ün performansını geride bıraktı.

Ancak farklı temalara ve BİST 100 dışı şirketlere de yatırım yapan bu fonlarda en yüksek getirilerin %100’ü aştığı da görüldü. Son 1 yıllık dönemde en çok prim yapan Hisse Senedi Şemsiye Fonları (24 Aralık itibarıyla) şöyle sıralandı:

1-BIH: Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %109,96

2-BDS: Pardus Portföy BİST 30 Dışı Hisse Senedi Fonu: %85,07

3-MTH: MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %61,07

4-KHA: Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu: %59,35

5-PHE: Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu: %48,10

6-AHI: Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %37,83

7-YHZ: Yapı Kredi Portföy BİST Teknoloji Hisse Senedi Fonu: %36,32

8-HRZ: Aktif Portföy BİST Halka Arz Şirketleri Fonu: %34,71

9-GO9: One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %34,70

10-ZJL: Ziraat Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu: %34,28

11-NPH: Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu: %32,68

12-IML: İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu: %32,65

13-RHS: Rota Portföy Hisse Senedi Fonu: %31,97

14-ALC: Ak Portföy Kâr Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu: %31,60

15-BDY: Ak Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu: %30,01

HİSSE SENEDİ Mİ, YATIRIM FONU MU?

Yatırımcılar “hisse mi, fon mu” sorusunun cevabını ararken; portföy yöneticileri, her yatırımcının kendi risk seviyesini gözden geçirerek, en uygun tercihi yapması gerektiğini aktarıyor.

Uzmanlar, “Hisse senedi piyasalarında işlem yapmak daha çok bireysel çaba gerektiriyor. Ancak hisse senedi fonları profesyoneller tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla fonları seçen yatırımcı için, piyasayı her an takip etme gibi bir zorunluluk ortadan kalkıyor” diye konuşuyor.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ

Fonların hem birden fazla hisse senedine hem de tahvil veya daha farklı ürünlere yatırım yaparak riski dağıttığını ve portföy çeşitlendirmesine gittiğini de belirten uzmanlar, “Böylece fonlarda muhtemel riskler de daha düşük olabiliyor. Bireysel olarak 1 hisse senedine yatırım yapmak ise, sadece o şirketin performansına bağlı olacağı için daha yüksek risk taşıyabiliyor” ifadelerini kullanıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, Borsa İstanbul’da ve TEFAS’ta gerçekleşen ve ilan edilen fiyatlamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

