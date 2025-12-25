Brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL olarak belirlenmesinin ardından, 2026 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında alınabilecek devlet katkısı tutarları da yükseldi. Katılımcılar, kanunen yatırdıkları tutarın %30’unu devlet katkısı olarak alabiliyor. Bu tutar, en yüksek 12 brüt asgari ücretin %30’u ile sınırlı kalıyor. İşte 2026 için BES kapsamında alınabilecek maksimum devlet katkı payı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklama ile 2026 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, brüt 33 bin 30 TL ve net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücretteki artış birçok alanda yeni fiyatları beraberinde getirirken, Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında alınabilecek devlet katkısı tutarları da yükseldi.

MAKSİMUM DEVLET KATKISI

BES kapsamında yatırım yapanların, 1 yıllık süreçte alınabilecek en yüksek devlet katkısı için, brüt asgari ücretin 12 katı kadar prim ödemesi yapmaları gerekiyor.

Son zammın ardından 2026 yılında (en yüksek devlet katkısı için) ödenebilecek maksimum prim, 12 brüt asgari ücrete yani 396 bin 360 TL’ye yükseldi. Katılımcılar, kanunen bu tutarın %30’unu devlet katkısı olarak alabiliyor. Söz konusu tutar, gelecek yıl için 118 bin 908 TL’ye karşılık geliyor.

YARARLANMA ŞARTLARI

BES’te devlet katkısından yararlanmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Buna göre %30’luk devlet katkısının tamamını alabilmek için sistemde en az 10 yılı tamamlamak ve 56 yaşını doldurarak BES kapsamında emekliliğe adım atak gerekiyor.

Öte yandan 3 yıl dolmadan sistemden çıkılması halinde ise devlet katkısı alınamıyor. Üçüncü yılın sonundaki birikimler için ise tahakkuk eden devlet katkısının %15’i alınabiliyor. Bu oran altıncı yılın sonunda %35’e ve (56 yaşa ulaşılmadan) onuncu yılın sonunda %60’a yükseliyor.

2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bu arada BES’teki toplam fon büyüklüğü Aralık 2025’te ilk defa 2 trilyon TL barajını aştı. BES kapsamındaki birikimlerin yaklaşık %40’ı altın fonlarını tercih ediyor. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişler, BES havuzundaki birikimlerin de hızla yükselmesini destekledi.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre gönüllü BES katılımcılarının sayısı 10 milyon aşarken, OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısı 18 milyon kişiye yaklaştı.

