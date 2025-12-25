İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başsavcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında eylem ve saldırı planladığı yönünde bilgilere ulaşıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Soruşturma terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 115’inin yakalandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslar arası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan (137) şüpheli hakkında ilimiz genelinde (124) farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fişekler ve bir çok örgütsel dokümana el konulmuştur. Şüphelilerden (115)'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.