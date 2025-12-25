Yapımı 2019 yılında başlayan, Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayacak İstanbul-Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nde 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy hattının yapımı tamamlandı. 2026 yılında vatandaşların kullanımına açılması planlanan hat ile 4 saat süren yolcu treni seyahat süresi, 1 saat 30 dakikaya inecek.

2026'DA KULLANIMA AÇILACAK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve 2019 yılında yapımı başlayan Halkalı-Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu hızlı tren projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’yi Avrupa sınırına bağlayacak projede 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy hattının yapımı tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte hat, 2026 yılında vatandaşların kullanımına açılacak.

ÜÇ ETAPTAN OLUŞAN PROJE Ulaşım süresini rekor düzeyde kısaltması hedeflenen proje, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere üç etaptan oluşuyor.

TÜNELLER GÖL ALTINDAN GEÇECEK Halkalı-Ispartakule etabı, projenin en kritik bölümlerinden birini oluşturuyor. Bu etapta 8,4 kilometrelik bölüm içerisinde yer alan ve Küçükçekmece Gölü'nün altından geçecek olan tünel inşaatları, dikkat çekiyor.

SEYAHAT SÜRELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ Bir gidiş bir geliş olmak üzere iki ayrı tüpten oluşan tünellerin büyük bir kısmı tamamlandı. Tüneller, gölün en dar kısmından geçerek kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlayacak.

4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA İNECEK Toplam 229 kilometre uzunluğa sahip olan projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul-Kapıkule arasındaki seyahat sürelerinde büyük bir düşüş yaşanacak. Proje tamamlandığında şu an 4 saat süren yolcu treni seyahat süresi, 1 saat 30 dakikaya inecek. 8 saat 30 dakika süren yük treni seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ Projenin ilk etabı olan Kapıkule-Çerkezköy hattının 2026 yılında hizmete girmesi beklenirken, Ispartakule ve Halkalı mevkilerinde yer alan tünellerin inşaat alanları havadan dron ile görüntülendi.

