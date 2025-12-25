Kaydet

İstanbul Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin okul kantinlerine yönelik gerçekleştirdiği rutin kontrollerde, çocukların sağlığını hiçe sayan skandal bir tabloyla karşılaşıldı. İbrahim Özaydın İlköğretim Okulu bünyesinde faaliyet gösteren bir kantinde yapılan detaylı aramalarda, mevzuat gereği satışı kesinlikle yasak olan çok sayıda sağlıksız ve uygunsuz ürünün raflarda yer aldığı belirlendi. Küçük yaştaki öğrencilere yedirilmek üzere hazırlanan bu tehlikeli gıdalar ekiplerce tek tek toplanarak imha edilirken, işletmecinin gerekli ruhsat ve belgelere de sahip olmadığı ortaya çıktı. Çocukların hayatıyla oyun oynanmasına izin vermeyen ekipler, denetimler sonucunda söz konusu kantini mühürleyerek faaliyetine son verdi. Yetkililer, sağlıksız ürün satışına karşı mücadelenin ilçe genelindeki tüm okullarda kararlılıkla süreceğini vurguladı.

