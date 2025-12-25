25 Aralık 2025'te başlatılan operasyon kapsamında TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alınmasının ardından "Lütfi Arıboğan kimdir?" sorusu gündeme geldi.

Futbol bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Bu kapsamda Lütfi Arıboğan'ın kariyeri ve biyografisi merak ediliyor.

Lütfi Arıboğan kimdir? İşte kariyeri ve biyografisi

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

Lütfi Arıboğan 30 Eylül 1961 yılında Adana'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Türk spor yöneticisi ve eski basketbolcu. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilidir.

Lütfi Arıboğan kimdir? İşte kariyeri ve biyografisi

LÜTFİ ARIBOĞAN'IN BASKETBOL KARİYERİ

Lütfi Arıboğan basketbola 1971'de Çukobirlik'te başladı. Ankara'da DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ile Ülkerspor'da oynadı. 1.98 m boyundaki Arıboğan, 191'i A milli olmak üzere toplamda 229 kez milli formayı giydi. 14 numaralı formasıyla tüm takımlarda kaptanlık görevini üstlendi. Galatasaray'da 6 yıl kaptanlık yaptı. 1990'da lig şampiyonluğu, 1995'te Türkiye Kupası zaferini yaşadı.

1996 yılında basketbol oyunculuğunu bırakarak spor yöneticiliğine soyundu ve Ülkerspor genel menajerliği görevine başladı. Bu görevini 8 yıl sürdürdü.

Lütfi Arıboğan kimdir? İşte kariyeri ve biyografisi

LÜTFİ ARIBOĞAN'IN YÖNETİCİLİK KARİYERİ

Lütfi Arıboğan, 2005’te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ancak Turgay Demirel’e kaybetti. Aynı yıl TFF genel sekreterliğine getirildi ve sonraki başkanlar döneminde çeşitli görevlerde bulundu. 2012–2014 yılları arasında Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğü yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Arıboğan, 2015’te tekrar TBF başkanlığına aday oldu, seçimi Harun Erdenay’a karşı kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası