Futbolda “şike kumpası” iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "İlhan Helvacı kimdir, ne iş yapıyor" gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında akademik çalışmaları ve hukuk alanındaki kariyeriyle tanınan İlhan Helvacı da yer aldı. Gözaltına alınma nedeni ve kariyeri merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 2011 yılında futbolda şike soruşturması olarak bilinen sürece ilişkin yeni bir soruşturma kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında savcılığa getirilen isimler arasında hukuk alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İlhan Helvacı da bulunuyor. Ardından İlhan Helvacı'nın hayatı ve biyografisi merak edildi.

İLHAN HELVACI KİMDİR?

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

Doktora çalışmalarını Prof. Dr. Kemal Oğuzman danışmanlığında sürdüren Helvacı, İsviçre Hükümeti tarafından verilen araştırma bursuyla Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nde çalışmalar yaptı. 1997 yılında özel hukuk alanında doktor unvanını aldı, 2002 yılında ise hukuk (medeni hukuk) alanında doçent oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atandı. Helvacı, medeni hukuk alanında uzman bir akademisyen ve avukattır.

İLHAN HELVACI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlhan Helvacı hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Aynı dosya kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal da gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011 yılında yürütülen ve sonradan FETÖ bağlantılı kumpas iddialarıyla anılan futbolda şike soruşturması sürecinde, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak edildiğine dair şüpheler bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

