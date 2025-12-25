Diyarbakır'da sinir krizi geçiren anne N.E., 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden attı. Talihsiz bebek olay yerinde hayatını kaybederken, gözü dönmüş anne gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta bulunan bir apartmanda 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da korkunç olay! Sinir krizi geçiren anne 2 aylık bebeğini pencereden attı

Bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yönelen gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK ÖLDÜ, ANNE GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

