Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 655 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı ilanına ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki, GİB personel alımı başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)personel alımı ilanı paylaştı. Başkanlık tarafından İstanbul’da görevlendirilmek üzere toplam 655 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Personel alımı, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.

Yayımlanan ilanda; "Başkanlığımızca İstanbul iline atanmak üzere, 655 (altı yüz elli beş) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. Adayların yazılı sınava katılmaya hak kazanması bilgisi, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, KPSS (A) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) puanı eşit olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. " denildi.



GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurular ise 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 10 Şubat 2026 olarak belirlendi. Başvurular ÖSYM aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 14-22 Ocak 2026 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. - Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

GİB PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulacak, adayların adresine postalanmayacaktır. Sonuç belgesinde; adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarı sırası yer alacaktır. - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, Başkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.

