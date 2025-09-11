Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
Rüşvet, Zimmet, İhaleye Fesat Karıştırma, Yolsuzluk
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İhaleye fesat karıştırma, zimmet ve rüşvet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sözen kardeşlerin ilçede rüşvet vermeyen otellere ceza uyguladığı ifade edildi.

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları iddiasıyla tutuklandı.

Şüpheliler, Ilıca Cezaevine gönderildi.

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen tutuklandı - 1. Resim

RÜŞVET VERMEYEN OTELLERE PARA CEZASI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Manavgat'taki bir otelin yapımında M.A.F, S.Ç. ve Ö.B'nin ortak oldukları ve Şükrü Sözen'in S.Ç'yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen tarafından zorlamalara maruz kaldığı belirtildi.

Manavgat Belediyesinin otele ceza yazması, hakkında yıkım kararı alması ve otelin karşısına yıkım için belediyeye ait kepçeyi gönderdiği, otel hisselerinin devredilmesi için Fatih Sözen'in tehdit ve baskı uyguladığı ifadeleri soruşturma dosyasında yer aldı.

Soruşturmada, yapımı devam eden otelin arsa sahiplerinin korkutulması nedeniyle otel ortaklarından bazılarının hisselerini satmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

Diğer taraftan A.C. isimli şüphelinin ise Şükrü Sözen döneminde otelinde bulunan imara aykırılıkla ilgili ceza yazılmaması amacıyla Fatih Sözen'e rüşvet verdiği, otele ceza yazılmadığı, daha sonra Niyazi Nefi Kara'nın başkanlığı döneminde yeniden istenen rüşvetin verilmemesi üzerine yüklü miktarda para cezası uygulandığı yönünde tanık beyanlarının bulunduğu ifadelere de dosyada yer verildi.

Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in evlerinden yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği vurgulandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler E.B, Ö.E. ve A.U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

